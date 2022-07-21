В Ушачском районе в лесу заблудился 14-летний мальчик

Зоя Машэка • 21/7/22 14:01 • Турызм

Утром 20 июля в лесу деревни Старина Ушачского района заблудился 14-летний подросток.



Он вместе с родителями собирал ягоды, через некоторое время взрослые потеряли ребенка из виду и не смогли его дозваться. В 8:56 они позвонили спасателям.

Для поисковой операции задействовали 11 единиц техники и 39 человек. Ребенка удалось найти примерно через час — один из спасателей услышал, как мальчик зовет отца.

Найденный подросток выглядел нормально, в медицинской помощи не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.