За кражу 4 колхозных коров в Лиозненском районе задержали тракторист
Тракторист одного из колхозов Лиозненского района украл и пропил четырех коров с местной фермы.
О пропаже скота общей стоимостью около 6000 рублей в милицию заявила администрация сельскохозяйственного предприятия — там недостачу выявили во время очередной инвентаризации.
Подозрение в совершении кражи КРС пало на 37-летнего транкториста колхоза. Мужчина поругался с женой и запил. Когда денег на выпивку не стало, он подговорил приятеля забрать коров с фермы, уверив, что берет коров для своего хозяйства.
Мужчины вывели четырех буренок с МТФ, а затем подыскали покупателя. Причем выручить за рогатый товар им удалось намного меньше реальной стоимости молодых коров.
К моменту задержания все полученные деньги сельчане уже успели прогулять. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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