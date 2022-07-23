Сегодня было жарко, а завтра в Витебске обещают грозы и ливни
23 июля температура атмосферного воздуха в Витебске поднялась до +25 °C, завтра погода поменяется.
На 24 июля синоптики обещают на большей части территории Витебской области грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
В Витебске с большой вероятностью возможен кратковременный дождь и гроза, а местами по городу сильные ливни. Температура воздуха при этом не поднимется выше +25 °C.
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