Сегодня было жарко, а завтра в Витебске обещают грозы и ливни

ННВ • 23/7/22 22:51 • Экалогія

23 июля температура атмосферного воздуха в Витебске поднялась до +25 °C, завтра погода поменяется.



На 24 июля синоптики обещают на большей части территории Витебской области грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В Витебске с большой вероятностью возможен кратковременный дождь и гроза, а местами по городу сильные ливни. Температура воздуха при этом не поднимется выше +25 °C.