КГК рассказал, какие госструктуры Витебщины, хотели потратить на новые авто свыше 800 000 рублей

Сяржук Серабро • 25/7/22 15:59 • Эканоміка

Оказалось, что, не смотря на запреты и ограничения, Сенненский райисполком хотел приобрести дорогой легковой автомобиль.



Как писали «ННВ» ранее, благодаря мерам, предпринятым КГК, было сэкономлено 370 000 рублей, которые бюджетные организации Витебской области хотели потратить на покупку новых легковушек.

Раньше не сообщалось, кто же конкретно хотел обновить автопарк. Теперь выяснилось, по требованию Комитета госконтроля были сокращены расходы Сенненского райисполкома на закупку в 2022 году служебного автомобиля стоимостью 90 000 рублей.

Кроме того, КГК признал необоснованной планировавшаяся в этом году ГЛПУ «Верхнедвинская районная ветеринарная станция» закупку за счет бюджетных средств легкового автомобиля (на балансе учреждения уже имеется 7 автомобилей, два из которых приобретены в 2019 году).

Также контролеры предложили Витебскому облисполкому пересмотреть вопрос необходимости приобретения специальных автомобилей для 7 районных центров гигиены на общую сумму 475 000 рублей, а Верхнедвинскому, Докшицкому и Миорскому райисполкомам исключить из районных бюджетов запланированные закупки автомобилей для сельисполкомов на общую сумму 240 000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.

Как видим, даже без учета закупки вестанции, общая стоимость автомобилей, которые хотели приобрести бюджетные организации региона, превышает 800 000 рублей. И это несмотря на запрет Министерства финансов Республики Беларусь до конца 2022 года финансирования расходов на приобретение служебных автомобилей.