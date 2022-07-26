С августа в Беларуси увеличивается пенсия

Сяржук Серабро • 26/7/22 14:08 • Эканоміка

Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий, перерасчет произведут с 1 августа.



После перерасчета фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 10 процентов.

При этом, как отмечают в Минстерстве труда, размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

На конец 2020 года в Витебской области насчитывалось 324 700 пенсионеров, причем за тот год их количество сократилось на 7800 человек. Данные за 2021 год о количестве получателей трудовых пенсий в регионе так и не были опубликованы.

По данным Минтруда в Беларуси свыше 2 300 000 пенсионеров. В августе на выплату пенсий потратят 1 400 000 000 рублей, из них почти 122 000 000 рублей на их повышение. Таким образом, сумма выплачиваемых пенсий увеличится примерно на 9,5%. Напомним, что в этом году уже один раз поднимали пенсию, повысив при перерасчете среднюю величину заработной платы на 7%.

Как писали «ННВ», только за полгода рост цен на продукты в Витебской области даже согласно официальной статистике составил почти 18%. По итогам 2021 года реальный размер назначенных пенсий в регионе упал на 3,1%.