В Витебске судили рэкетира, 8 лет назад похитившего россиянина и хотевшего «отжать» у него «BMW»

Іван Дзедушкін • 26/7/22 19:57 • Крымінал

В Витебске вынесен приговор участник участнику российской ОПГ, занимавшемуся рэкетом в 2014 году.



Мужчину обвиняли в том, что в 2014 году в Архангельске (Россия) с другими членами организованной преступной группировки он требовавал у потерпевшего 1 000 000 российских рублей или автомобиль «BMW 316i», которые мужчина должен был отдать, за якобы похищенное и поврежденное имущество одного из членов ОПГ.

Когда «должник» отказался платить, белорус 4 июня под угрозой газово-шумового пистолета совершил похищение потерпевшего, перевез его к заброшенному погребу, где насильственно удерживал. При этом один из членов организованной преступной группы угрожал потерпевшему применением насилия, требовал передать требуемые деньги либо автомобиль. Затем мужчину перевезли в здание бывшей пожарной части, где насильственно удерживали до 8 июня 2014 года выбивая мнимый долг.

Кроме того, подсудимому вменялось незаконное хранение оружия и наркотиков, которые нашли у него дома весной в Лиозно.

22 июля судом Витебского района мужчина был признан виновным в похищении человека, сопровождавшемся мучениями, совершенном организованной группой; в незаконных хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия; в принуждении к возмещению причиненного ущерба, под угрозой применения насилия; в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств.

По совокупности его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.