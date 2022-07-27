ГАИ пришлось гнаться за пьяным на «Ниве» в Лиозненском районе

ННВ • 27/7/22 15:12 • Здарэнні

26 июля в Лиозненском районе водителя «ВАЗ-2121» задерживали с погоней.



Инспектор ОГАИ Лиозненского РОВД подал сигнал об остановке водителю «Нива», но тот не остановился и начал скрываться от экипажа ДПС.

После неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке и угрозы применения оружия водитель был задержан.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что за рулем внедорожника сидел 35-летний мужчина, в выдыхаемом им воздухе было обнаружено 0,8 промилле алкоголя, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На водителя был составлен протокол об административном правонарушении, транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.