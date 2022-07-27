Под Докшицами опять заблудился грибник, его искали спасатели двух районов

Сяржук Серабро • 27/7/22 12:19 • Экалогія

Заблудившегося в лесу в Докшицком районе мужчину искали спасатели Докшицкого и Глубокского РОЧС.



О пропавшем 72-летнем пенсионере 26 июля в 20:32 сообщил его сын. По его предположению он заблудился в лесу. На поиски престарелого мужчины направили 15 человек на 5 единицах техники.

Примерно через три часа поисков, уже в темноте пенсионер вышел на звуковой сигнал автомобиля внештатной поисково-спасательной службы Глубокского районного отдела по ЧС. Визуально мужчина был в нормальном состоянии, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала июля это уже третий случай в Докшицком районе, когда пришлось искать пожилых людей, потерявшихся в лесу: 25 июля в лесу у деревни Слобода заблудился 64-летний мужчина, а двумя неделями ранее — 66-летний мужчина у деревни Волча.