Ремонтировали легковушки за колхозный счет — возбуждены уголовные дела в отношении руководителей сельхозорганзиаций

Іван Дзедушкін • 29/7/22 15:53 • Эканоміка

Казенные деньги на личные авто тратили должностные лица двух сельскохозяйственных организаций Витебской области.



Так, в Оршанском районе уже бывший 41-летний заместитель директора давал указания подчиненным ремонтировать личный «Opel», а запасные части оформлялись за счет хозяйства на починку колхозного трактора.

В Дубровенском районе замглавы сельхозорганизации тоже закупал детали для своих легковушек за казенные деньги. Запчасти должны были поставить на складской учет, однако 44-летний руководитель отдал указание списать их.

Общий ущерб от действий подозреваемых составил около 5 тыс. рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает старший оперуполномоченный УБЭП УВД Витебской области Вероника Сивоха.