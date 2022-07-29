В Лепельском районе спасали аистенка, который не мог взлететь с гнезда. Видео

Зоя Машэка • 29/7/22 17:44 • Экалогія

Помощь спасателей потребовалась молодому аисту в одной из деревень Лепельского района — птица запуталась в веревке и не могла взлететь с гнезда.



О терпящем бедствие аисте сообщили жители деревни Стаи. Они сообщили, что нога птицы запуталась в веревке, которая зацепилась за ветки гнезда.

Местное КУПП «Боровка» предоставило спасателям гидравлический подъёмник, и, когда специалисты Лепельского района электросетей отключили линию электропередач, двое пожарных в люльке поднялись к гнезду.

Один из пожарных держал аистенка, а другой разрезал веревку в которой он запутался. Затем птицу спустили на землю. В это время три остальных аиста взволновано кружили над своим гнездом, сообщается пресс-службой МЧС.