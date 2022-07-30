Возобновляется автобусное сообщение с Псковом

Сяржук Серабро • 30/7/22 15:38 • Турызм

С августа из Витебска в Псков начнет курсировать рейсовый автобус.



О возобновлении автобусного сообщения с этим российским городом заявили в ОАО «Витебскоблавтотранс». С российской стороны перевозки обеспечит ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Рейсы возобновляются с 1 августа и будут ежедневными с отправлением из Витебска и Пскова в 13:20. На конечную остановку автобус будет прибывать в 20:10, потратив на дорогу чуть менее семи часов.

Остановки будут делаться в Городке, Груках, Езерище, Лобке, Невеле, Пустошке, Опочке и Острове.

Билет из Витебска в Псков обойдется в 37 рублей 98 копеек, а обратный — 1157 российских рублей (около 50 рублей).

Автобусное сообщение с Псковом было прекращено весной 2020 года после начала пандемии COVID-19.