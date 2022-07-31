Пьяный на «BMW X5» снес светофор в Полоцке. Погиб пассажир, водитель арестован
25-летний водитель «BMW X5», утроивший смертельное ДТП в Полоцке ранним утром 31 июля, задержан.
Около 4:30 внедорожник при повороте налево с улицы Зыгина на улицу Максима Богдановича вылетел на бордюрный камень, а затем врезался в светофор и опору фонаря.
В результате дорожно-транспортного происшествия легковушка перевернулась, а находившийся в ней 28-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.
По данным следствия, водитель «BMW X5» находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках уголовного дела задержан водитель кроссовера.
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