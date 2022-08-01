КГК спрашивает у жителей Витебщины мнение о работе аптек
В течение августа жители Витебска и Витебской области могут внести предложения по улучшению работы аптечной сети в регионе.
Мнением населения о работе аптек, обеспеченности лекарственными препаратами и их достаточности, уровне цен на них интересуется Комитет госконтроля Витебской области.
Принимать замечания и предложения будут по электронной почте [email protected] При этом необходимо указать тему «Аптеки». Кроме того в письменном виде их можно оставить в аптеке №1 УП «Фармация» на улице Ленина, 67 в Витебске.
Опрос жителей Витебщины продлится до 31 августа.
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