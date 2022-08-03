Россиянин пострадал в ДТП возле Докшиц — столкнулись три авто
2 августа в Докшицком районе произошло столкновение легкового автомобиля с двумя грузовиками, пострадал человек.
Автомобили столкнулись в 9:58 неподалеку от райцентра. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке был заблокирован пассажир, гражданин Российской Федерации.
Пострадавшего мужчину деблокировали спасатели, с травмами его госпитализировали в больницу, пишет пресс-служба МЧС.
Госавтоинспекция подробностей этого происшествия не сообщает.
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