В Витебске мусоровоз сбил девочку, катавшуюся на велосипеде

Зоя Машэка • 04/8/22 21:09 • Здарэнні

4 августа в Витебске 8-летняя девочка на велосипеде попала под мусоровоз возле магазина «Светофор».



ДТП произошло днем, школьница каталась на велосипеде неподалеку от дома №9б на пороховой улице. Она внезапно выехала на проезжую часть дороги и попала под спецавтомобиль «МАЗ», которым управлял 26-летний водитель.

В результате наезда ребенок получил травмы, его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.