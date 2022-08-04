ВРП Витебской области падает медленнее, чем в остальных регионах Беларуси

Сяржук Серабро • 04/8/22 14:11 • Эканоміка

За первое полугодие 2022 года валовый региональный продукт Витебской области составил 7 336 900 000 рублей.



По объему ВРП Витебщина занимает предпоследнее место, хуже дела только у Могилевской области, где этот показатель составляет 6 597 800 000 рублей.

В то же время, снижение валового регионального продукта по сравнению с первым полугодием 2021 года в Витебской области составило только 2,4%, тогда как в Минской области ВРП упал на 7,8%.

При этом, однако, снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Витебской области достигло 6,1% (хуже только в Гомельской области — 8,5%). Снижение объемов производства промышленной продукции предприятиями Витебщины упало на 4,9% (в Минской области — 12,8%).