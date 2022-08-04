Жаркий август — завтра в Витебске температура поднимется выше 30 °C

ННВ • 04/8/22 21:30 • Здароўе

Из-за сильной жары на пятницу (5 августа) синоптики объявили желтый уровень опасности.



Днём в Витебске ожидается повышение температуры атмосферного воздуха до +29 +31 °C.

В некоторых районах Витебской области столбик термометра может подняться и до отметки +32 °C.

В такую погоду рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. А если это неизбежно, то защищать голову шляпами и зонтиками. Нужно употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).