В Орше легковушки едва упала в реку

Іван Дзедушкін • 05/8/22 17:12 • Здарэнні

Вечером 4 августа в Орше легковой автомобиль чуть не упал в реку.



Около 23:00 водитель автомобиля «Renault», двигаясь по территории стоянки, расположенной вблизи дома №2 на Советской улице, не справится с управлением и выехал на тротуар, после чего пробил забор, отделявший стоянку от реки Оршица.

В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали. Водитель был трезв, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.