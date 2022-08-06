Под Витебском легковушка сбила престарелую велосипедистку

ННВ • 06/8/22 0:19 • Здарэнні

74-летняя пенсионерка на велосипеде попала под автомобиль в Витебском районе.



Утром 5 августа на 8-м километре автодороги Р-87 «Витебск – Орша» 65-летний водитель легкового автомобиля «Opel» при выезде со второстепенной дороги от деревни Лятохи на главную не предоставил преимущество в движении 74-летней велосипедистке.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.