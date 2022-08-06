В Витебске едва не утонула 81-летняя старушка, решившая переплыть Двину

Зоя Машэка • 06/8/22 16:14 • Турызм

4 августа 81-летняя пенсионерка загорала на берегу Двины в Витебске и решила переплыть реку, но сил у нее не хватило.



Примерно на середине реки ноги бабушки начали схватывать судороги, началась паника и женщина стала звать на помощь. Это произошло примерно в 12:40.

В то время когда очевидцы вызывали спасателей, один из находившихся на пляже мужчин бросился в воду и поплыл к старушке. Он оказал помощь тонущей при помощи надувного круга.

Пенсионерку вытащили на берег, а чуть позже ее осмотрели медики. От госпитализации престарелая женщина отказалась, сообщается пресс-службой МЧС.