В Лепеле девушка застряла пальцем в мясорубке

Зоя Машэка • 07/8/22 18:19 • Здароўе

7 августа в Лепеле помощь спасателей потребовалась девушке, у которой палец зажало в механизме электромясорубки.



К приезду пожарных коллеги пострадавшей успели обесточить мясоробку и демонтировать ее механизм. Спасатели посчитали, что смогут освободить девушку, просто разобрав конструкцию.

Вооружившись гаечными ключами и отверткой, они стали разбирать валы мясорубки, между которыми был зажат палец.

После того, как конечность наконец освободили из механизма, работники скорой помощи сразу же начали оказывать медицинскую помощь девушке, позже ее госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.