Водитель легковушки погиб в результате ДТП в Лепельском районе
В Лепельском районе перевернулась легковушка, водитель погиб.
ДТП произошло 6 августа на автодороге «Черноручье-Латыговичи-Краснолуки». Примерно в 15:30 57-летний водитель «Volkswagen» не справился с управлением и вылетел в правый кювет.
Легковушка опрокинулась и перевернулась на крышу. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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