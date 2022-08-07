Водитель легковушки погиб в результате ДТП в Лепельском районе

ННВ • 07/8/22 17:37 • Здарэнні

В Лепельском районе перевернулась легковушка, водитель погиб.



ДТП произошло 6 августа на автодороге «Черноручье-Латыговичи-Краснолуки». Примерно в 15:30 57-летний водитель «Volkswagen» не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

Легковушка опрокинулась и перевернулась на крышу. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.