Лукашенко требует прекратить банкротство завода в Миорах

ННВ • 08/8/22 17:25 • Эканоміка

8 августа Александр Лукашенко приехал в Миоры на предприятие по производству металлического листа и белой жести ООО «ММПЗ-групп» и в резкой форме потребовал прекратить его банкротство.



Идеальное предприятие

— Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, — заявил он.

Мощности завода рассчитаны на производство до 150 000 белой жести, используемой в таре пищевой продукции, в год. В Беларуси годовой объем рынка для подобной продукции составляет около 30-35 тысяч тонн.

Правда, еще весной этого года, во время визита на завод «ММПЗ» Романа Головченко, стало известно, что предприятие так и не вышло на проектную мощность. А портфель заказов на тот момент составлял 2500 тонн.

В конце мая началось банкротство ООО «ММПЗ-групп», а в начале июня — аффилированного ему ООО «ЭнергоЦентр Миоры». В сумме оба предприятия задолжали кредиторам в районе 400 миллионов евро.

3 июня завод посетил вице-премьер Юрий Назаров. Он постарался успокоить рабочих, сообщив, что правительство озабочено судьбой предприятия. Июньский пакет заказов составлял свыше 6000 тонн. При этом завод выпустил в апреле тысячи тонн товарной белой жести, в мае – свыше двух тысяч, пишет местная газета.

Никакого банкротсва

Александр Лукашенко напомнил, что, когда принималось решение о строительстве в Миорах нового завода с привлечением частного инвестора, государство поддержало этот проект. Ведь такое предприятие поспособствовало бы развитию района. Но собственники свое общение не выполнили, сорвав сроки введения производства в эксплуатацию и начав увольнять людей. Более того, они оказались нечистыми на руку, уверяет официальный сайт.

— Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню. Ваш руководитель с сегодняшнего дня - полноправный директор. Никаких банкротств, никаких производств - там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят, — заявил Лукашенко рабочим предприятия.

Руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

Где деньги?

При этом он отметил, что прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Ранее сообщалось, что инвестор вложил в предприятие около 400 000 000 евро. Для этого банками были выданы беспрецедентные кредиты.

— Завод этот столько стоить не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе, — вопрошал Лукашенко.

Он заявил, что все проходящие по уголовному делу должны компенсировать нанесенный государству и людям ущерб: «Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят: где украл и сколько украл. Непозволительно воровать. Поэтому деньги «в кассу» — завтра приходите. Если ваше ходатайство будет, рассмотрю его в течение недели».

Нужен хороший кнут и звание Героя

На встрече с коллективом Лукашенко предупредил рабочих:

— Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал посмотреть, чего вам не хватает. Хороший кнут — вот, что нужно. Может, не столько для вас, сколько для отдельных, кто здесь находится.

При этом он пообещал присвоить звания Героя Беларуси за восстановление Миорского металлопрокатного завода:

— Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси.