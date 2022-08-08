Под Витебском опрокинулась легковушка, пострадали ребенок и пенсионерка

Іван Дзедушкін • 08/8/22 17:56 • Здарэнні

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло 6 августа неподалеку от Витебска.



В 16:30 на 6-м километре автодороги Н-2303 «Новка – Замосточье» 36-летний витеблянин, управлявлявший автомобилем «Opel», на резком закруглении дороги влево выехал на правую обочину и допустил занос.

В результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась. В результате этого дорожно-транспортного происшествия травмы получили 11-летний ребенок и 66-летняя бабушка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.