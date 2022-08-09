Витебскому фотографу Андрею Таволжанскому удалось снять полярное сияние. Посмотрите на это чудо

ННВ • 09/8/22 19:10 • Экалогія

Редкое в Беларуси природное явление — полярное или северное сияние — удалось снять неподалеку от Витебска фотографу Андрею Таволжанскому.



Снимки, как пишет фотограф в своем Instagram, сделаны в ночь с 7 на 8 августа всего в десяти километрах от областного центра. Кроме собственно северного сияния камера запечатлела падающие метеоры.

В ту ночь K-индекс — показатель характеризующий геомагнитную активность — достигал 5. Сегодня он снизился до 4. По прогнозам 17 августа K-индекс снова может достичь 5.