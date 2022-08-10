Мальчик упал в колодец возле заброшенной школы в Сенненском районе

Зоя Машэка • 10/8/22 14:01 • Здароўе

9 августа в Сенненском районе спасатели извлекли из колодца глубиной 5 метров ребенка.



Вечером того дня в агрогородке Укльяновичи детишки играли на территории заброшенной школы, во время игры 9-летний мальчик случайно упал в технологический колодец.

К ребенку в колодец спустился один из спасателей, серьезных травм он не обнаружил, но мальчик жаловался на боль в бедре.

На школьнике закрепили спасательный пояс и при помощи веревки подняли его на поверхность.

Медики бригады скорой помощи осмотрели мальчика, в госпитализации он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

09.08.2022 в 19-02 поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку, который упал в технологический колодец (глубина 5 метров) на территории неэксплуатируемой школы в агрогородке Ульяновичи Сенненского р-на Витебской области по ул. Центральной, 4. Работниками МЧС спасен (извлечен из колодца) мальчик 2013 г.р., который после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждается.