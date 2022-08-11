В Полоцком районе девушка на авто сбила парня на велосипеде

ННВ • 11/8/22 17:55 • Здарэнні

Вечером 10 августа в Полоцком районе в результате ДТП пострадал 17-летний велосипедист.



Около 20:40 на Октябрьской улице в деревне Богушево 20-летняя водитель легкового автомобиля «Fiat» совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате столкновения юноша получил травмы и его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.