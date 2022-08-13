Продукты подешевели за месяц на 0,04% — официальная статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 13/8/22 16:42 • Эканоміка

Главное статистическое управление Витебской области сообщило о снижение цен на продукты в июле.



Согласно официальной статистике цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,04%. Если верить инфографике управления, это произошло из-за сезонного снижения цен на овощи (8,2%) и фрукты (9,3:); при этом макароны подорожали на 2,5%, мясо — 1,1%, даже молоко подорожало на 1%.

С начала года, однако, рост цен на продукты в Витебской области составил уже 12,9%, а по сравнению с июлем 2021 года — и вовсе все 18%.

Рост цен на непродовольственные товары и услуги при этом не останавливался. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,7%, с начала года — на 12,6%, а за год — на 15,5%, цены услуги в свою очередь выросли на 1%, 9,1% и 12% соответственно.

В июле по сравнению с июнем стиральный порошок подорожал сразу на 6%; санаторные и туристические услуги — на 7,3% и 11,1% соответственно.

Детские садики и ясли за прошедший месяц подорожали на 9,9%, отметим, что в июне цены на услуги дошкольных учреждений выросли на 10,1%. Таким образом за два месяца рост цен на эти услуги составил 21%.

Отметим, что в