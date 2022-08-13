Умерла девочка, которую в Витебске сбил мусоровоз

ННВ • 13/8/22 15:52 • Здарэнні

Школьница, которую в Витебске сбил мусоровоз, умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело.



Как сообщали «ННВ», 4 августа 8-летняя каталась на велосипеде на Пороховой улице. В районе магазина «Светофор» на нее совершил наезд 26-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ».

Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Но, не смотря на усилия медиков по спасению жизни ребенка, спустя неделю школьница умерла от полученных травм, об этом сообщили в СК.

Сейчас следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях вблизи места происшествия.

В отношении 26-летнего водителя мусоровоза возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Все, кто стал очевидцем ДТП или располагает записями с видеорегистраторов, запечатлевших его обстоятельства, могут сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 3998044 (круглосуточно).