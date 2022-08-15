Трактор попал под поезд в Полоцком районе, у «Белоруса» оторвало мотор и передней мост

ННВ • 15/8/22 14:32 • Здарэнні

Столкновение трактора «МТЗ» с поездом произошло 14 августа в Полоцком районе.



Около 16 часов в деревне Бодиново 29-летний тракторист, управляя трактором «Беларус» с прицепом, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Произошло столкновение трактора с поездом, в результате «МТЗ» лишился капота с двигателем и переднего моста. Тракторист в ДТП не пострадал.