Трактор попал под поезд в Полоцком районе, у «Белоруса» оторвало мотор и передней мост

• 15/8/22 14:32 • Здарэнні

Столкновение трактора «МТЗ» с поездом произошло 14 августа в Полоцком районе.
Трактор попал под поезд в Полоцком районе, у «Белоруса» оторвало мотор и передней мост. Фото ГАИ

Около 16 часов в деревне Бодиново 29-летний тракторист, управляя трактором «Беларус» с прицепом, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Трактор попал под поезд в Полоцком районе, у «Белоруса» оторвало мотор и передней мост. Фото ГАИ

Произошло столкновение трактора с поездом, в результате «МТЗ» лишился капота с двигателем и переднего моста. Тракторист в ДТП не пострадал.

            
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