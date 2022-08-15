Трактор попал под поезд в Полоцком районе, у «Белоруса» оторвало мотор и передней мост
Столкновение трактора «МТЗ» с поездом произошло 14 августа в Полоцком районе.
Около 16 часов в деревне Бодиново 29-летний тракторист, управляя трактором «Беларус» с прицепом, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Произошло столкновение трактора с поездом, в результате «МТЗ» лишился капота с двигателем и переднего моста. Тракторист в ДТП не пострадал.
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