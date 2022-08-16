Прокуратура рассказала подробности убийства девушки на улице Воинов-Интернационалистов
Прокурор Витебской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении парня, которому инкриминировано убийство из хулиганских побуждений 25-летней девушки. При этом стали известны подробности преступления.
Нвпомним, что в ночь с 23 на 24 июля произошло нападение на девушку в районе автозаправочной станции на улице Воинов-Интернационалистов. От полученных ран жительница Витебского района умерла в больнице.
Из сообщения прокуратуры следует, что злоумышленник напал на случайную прохожую девушку и нанес ей не менее двух ударов ножом в шею.
По подозрению в совершении этого преступления задержали 22-летнего уроженца Лепеля, который недавно устроился на работу на одно из предприятий Витебска и получил комнату в общежитии на улице Петруся Бровки.