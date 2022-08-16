Снова ребенок на велосипеде попал под машину, теперь в Орше

• 16/8/22 15:22 • Здарэнні

15 августа в Орше 9-летний мальчик, катавшийся на велосипеде, подпал под легковушку.
Снова ребенок на велосипеде попал под машину, теперь в Орше. Фото ГАИ

Примерно в 16:00 вблизи дома №36 на Шкловской улице водитель, ехавший на автомобиле «Skoda Octavia» по дворовой территории, совершил наезд на ехавшего на велосипеде школьника.

В результате наезда ребенок получил травмы, его пришлось доставить в больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что недавно в Витебске мусоровоз сбил 8-летнюю девочку, тоже катавшуюся на велосипеде. От полученных травм школьница через неделю умерла в больнице.

            
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