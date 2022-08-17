Стали известны сроки сбора брусники и клюквы в Витебской области
До начала сбора брусники осталось меньше недели, Витебский облисполком опубликовал решение о сроках сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод.
В этом году на территории самого северного региона Беларуси легальный сбор брусники начнется 22 августа, а клюквы — 14 сентября. Решение об этом было принято облисполкомом 9 августа.
Отметим, что это значительно позже, чем в предыдущие годы — например, в 2021 году бруснику в Витебской области можно было собирать уже с 14 августа.
На данный момент, несмотря на установившуюся последние дни жаркую погоду, ограничений на посещения лесов нет нив одном из районов Витебщины.
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