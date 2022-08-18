Очередной ребенок на велосипеде попал под машину на дорогах Витебщины

Іван Дзедушкін • 18/8/22 17:41 • Здарэнні

Грузовик сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Дубровенском районе.



Утром 18 августа 62-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении велосипедисту, в результате чего совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

С начала августа это как минимум третий случай, когда в результате столкновения с автомобилями страдают дети, катающиеся на велосипедах: 15 августа в Орше сбили 9-летнего мальчика, а 4 августа в Витебске — 8-летнюю девочку, которая погибла.