Нога ребенка застряла в конструкции катамарана в Россонах
Вечером 18 августа 12-летний мальчик оказался заблокированным в конструкции катамарана в Россонах.
В 19:30 спасателям сообщили, что нужна помощь ребенку. В районе колхозной улицы мальчику зажало ногу в катамаране.
С помощью гидравлических ножниц работники МЧС разжали части катамарана и извлекли ногу ребенка. Его осмотрели медики, и чуть позже отпусти домой. В медицинской помощи и госпитализации он не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.
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