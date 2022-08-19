Задержан витеблянин Сергей Сесицкий, чей facebook ранее признали экстремистским

Сяржук Серабро • 19/8/22 16:43 • Палітыка

По подозрению в оскорблении Александра Лукашенко в Витебске задержали Сергея Сесицкого.



В июле прокуратура признала страницу Сесицкого в Facebook экстремистскими материалами. Доступ к ней в Беларуси был ограничен.

17 августа, как сообщили «ННВ» родственники Сергея Сесицкого, витеблянин был задержан на 72 часа и помещен в СИЗО. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 368 УК — публичное оскорбление президента Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Дома у Сергея, а также у его родителей прошли обыски. По неуточненной информации причиной задержания послужил какой-то пост в соцсетях, размещенный еще в 2017 году.