Сегодня под Витебском перекроют часть трассы Р-25

ННВ • 20/8/22 17:03 • Падзеі

Вечером 20 августа из-за велогонок од Витебском будет перекрыта часть автодороги Р-25.



Во время соревнований по велосипедному спорту на шоссе движение транспорта ограничат с 17:00 до 19:00 на автодороге «Витебск – Сенно» (Р-25) с 10 по 11 километр, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Объезд для автомобилей во время велогонки будет организован по автодороге «Новка – Замосточье».