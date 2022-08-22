Авария на льнозаводе в Поставах, пострадал человек
В результате аварии на Поставском льнозаводе 22 августа пострадал человек, он в больнице.
В 9:23 пожарным сообщили о пожаре на территории ОАО «Поставский льнозавод» по Заводской улице в Поставах.
Прибывшие к месту аварии экипажи обнаружили, что горит разлитое дизельное топливо, а от него огонь перебросился на сухую растительность. Пожар охватил площадь в 10 квадратных метров.
В результате инцидента на заводе получил ожоги 54-летний мужчина, его пришлось госпитализировать в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
Возгорание было ликвидировано пожарными. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара и обстоятельства происшествия.
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