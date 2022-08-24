Похитителей коров обнаружили в Оршанском районе

ННВ • 24/8/22 16:48 • Эканоміка

В Оршанском районе завфермы похищал колхозных коров, чтобы продать их на мясо.



Незаконная деятельность 21-летнего заведующего фермой и его 37-летнего подчиненного попала в поле зрения сотрудников БЭП Оршанского РУВД. Мужчины занимались хищением коров из мясного стада и их последующей продажей.

Для этого заведующий списывал взрослую здоровую корову, как павшую. После этого животное забивалось на мясо, а тушу продавали по заниженной цене одному из местных мясников, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома

Силовики выявили 4 коровы, незаконно проданные по такой схеме. При продаже последней коровы подельников задержали с поличным. При них обнаружили тушу весом 600 килограммов. Оршанский РУВД проводит проверку.