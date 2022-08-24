В Витебске мотоциклист врезался в остановившуюся перед переходом легковушку
21-летний парень пострадал в результате столкновения мотоцикла и авто на улице Академика Павлова в Витебске.
24 августа около 17:00 мотоциклист на «Иж Планета-2» совершил столкновение с остановившемся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов легковым автомобилем «Audi».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла был доставлен в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: