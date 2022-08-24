Витебского педофила, насиловавшего дочку, посадили на 13 лет

Іван Дзедушкін • 24/8/22 21:21 • Крымінал

19 августа вынесли приговор жителю Витебска, который два года насиловал маленькую дочь.



Мужчину задержали в апреле этого года. Согласно материалам дела он систематически насиловал дочку с июня 2020 года по апрель 2022 года. Все это происходило в доме, где живет семья.

Заседания проходили в закрытом формате в суде Железнодорожного района Витебска. Витеблянина признали виновным в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении заведомо малолетней.

В результате по совокупности его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.