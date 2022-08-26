В Новополоцке девочка пробила ногу рычагом тормоза велосипеда
25 августа в Новополоцке девочка упала, катаясь на велосипеде, в ее бедро вонзилась ручка тормоза.
На помощь ребенку вызвали спасателей. Они обнаружили, что девочка вместе велосипедом лежит на пешеходной дорожке возле многоквартирного дома. Тормозная ручка пронзила кожу на правом бедре школьницы и застряла в ноге.
Пожарные помощи диэлектрических ножниц и других подручных средств откусили тормозные тросики, отсоединили руль от велосипеда и вместе с ним передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи, которые приехали раньше, но не могли забрать девочку из-за мешавшего велосипеда.
Пострадавшую госпитализировали в Новополоцкую городскую центральную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
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