В Оршанском районе погибла пассажирка байкера
Вечером 27 августа в результате столкновения мотоцикла и легковушки в Оршанском районе погибла женщина.
Около 17 часов на 553-м километре автодороги М-1 вблизи деревни Погостик 41-летний байкер на мотоцикле «Kawasaki Ninja» при перестроении не справился с управлением. В результате он столкнулся с легковым автомобилем «Nissan Murano», ехавшим в попутном направлении.
В результате мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу, а его 41-летняя пассажирка погибла на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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