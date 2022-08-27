В Орше пенсионер убил работницу почты и поджег отделение

Іван Дзедушкін • 27/8/22 13:48 • Крымінал

Зверское убийство произошло в Орше: 26 августа там была убита работница почты, отделение подожгли. Добычей нападавшего стали более 3000 рублей.



О преступлении стало известно после того, как на пульт Оршанского отдела Департамента охраны поступил сигнал о сработке сигнализации в одном из почтовых отделений. Прибывший наряд обнаружил задымление в помещении и труп женщины с признаками насильственной смерти.

По записям с камер наблюдения стало ясно, что на почту напал неизвестный мужчина, который зверски убил работницу, похитил из кассы более трех тысяч рублей, а потом с целью сокрытия следов преступления поджег помещение.

Для руководства оперативно-разыскными мероприятиями выехал глава МВД Иван Кубраков. По подозрению в совершении этого преступления силовики задержали 71-летнего оршанца, ранее неоднократно судимого за кражи, хулиганство, разбой и убийство.

При задержании подозреваемый попытался скрыться. В него стреляли и ранили, пенсионера госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.