В Витебске побит температурный рекорд

Сяржук Серабро • 27/8/22 14:37 • Экалогія

26 августа в Витебске был побит четвертвековой рекорд максимальной температуры.



В этот день в областном центре атмосферный воздух прогрелся до температуры +31,8 °C. Это на 4,3 градуса выше предыдущего рекорда этого дня, зафиксированного на городской метеостанции в 1997 году.

Абсолютный рекорд максимум температуры для августа в Витебске составляет +37,8 °C, он был установлен 8 августа 2010 года.

Августа 2022 года выдался жарче обычного, хотя температурный рекорд зафиксирован впервые. Фактическая температура месяца по данным наблюдений за истекший период составила +20,8 °C, что на 2,7 градуса выше нормы. При этом в Витебске выпало только 15 миллиметров осадков, что составляет всего 20% от месячной нормы.