Рекордная жара второй день стоит в Витебске

Сяржук Серабро • 28/8/22 16:13 • Экалогія

28 августа в Витебске снова был установлен суточный рекорд максимума температуры.



В субботу максимальная температура в областном центре поднялась до +31,9 °C, что на 0,1 градуса выше предыдущего дня и на 8,3 градуса выше нормы для этого дня.

Предыдущий рекорд для 28 августа был установлен в 1997 году, когда воздух в Витебске прогрелся до +28,1 °C.

Как сообщали «ННВ», 27 августа также был побит четвертьвековой рекорд максимальной температуры. Последние пять дней на городской метеостанции отмечают температуру свыше +31 °C, отклонение от нормы при этом составляет от +5,9 до +9,2 °C.

Значительное падение температуры ожидается со вторника, после чего она будет постипенно снижаться. Во вторник также возможен дождь.