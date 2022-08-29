В Витебской области намолотили 1 млн. т. зерна, этим Субботин похвастался Лукашенко

Сяржук Серабро • 29/8/22 16:37 • Эканоміка

Губернатор Витебской области доложил Александру Лукашенко о намолоте 1 000 000 тонн зерна в регионе.



Причем, как уверяет Александр Субботин, заветный миллион намолочен только с колосовых культур. А еще в области собрали 50 000 тонн рапса.

На сегодняшний день на Витебщине остается убрать еще 10% площадей зерновых, поэтому Лукашенко высказал надежду, что аграрии области соберут еще 100 000 тонн зерна.

Это очень оптимистичная оценка, ведь, как известно, первыми убирают наилучшие поля, поэтому к концу уборочной урожайность сжатых площадей неуклонно падает. Кроме того, безусловно, возрастает осыпание зерна с перезревшего колоса.

По словам господина Субботина, такой урожай в Витебской области собирали только в 1976 и 2014 годах. Губернатор назвал это своеобразным подвигом для региона.

Отметим, что в 2014 году на Витебщине намолотили 1 301 000 тонну зерна (1 256 000 тонн в сельскохозяйственных организациях и крупных фермерских хозяйствах, 45 000 тонн — мелкие фермеры), в 1976 году — 1 456 000 тонн. При этом в 2015 году сообщалось о том, что в регионе собрано 1 440 000 тонн зерна (1 370 000 тонн в организациях) и Витебщина даже начала его экспортировать.