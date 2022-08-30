В Полоцке пьяный выбросил кошку с 10 этажа, возбуждено уголовное дело

Іван Дзедушкін • 30/8/22 16:28 • Экалогія

24-летний парень в Полоцке выбросил кошку с 10-го этажа, питомец женщины, у которой мужчина гостил, погиб.



По данным следствия, ночью 29 июля к жительнице Полоцке в гости пришло двое мужчин. Во время застолья со спиртным гости вышли на балкон и увидели британскую кошку хозяйки. Один из них взял животное на руки и стал гладить, а второй схватил кошку и сбросил с высоты 10 этажа.

Узнав о судьбе своего питомца, хозяйка сразу же вызвала милицию. Согласно заключению патологоанатомического вскрытия, гибель кошки наступила в связи с остановкой сердца и дыхания по причине обильной кровопотери, вызванной разрывом внутренних органов.

Следственно-оперативная группа осмотрено место происшествия. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Свой поступок 24-летний житель Верхнедвинского района не смог объяснить, заявив только, что просто был сильно пьян. При изучении его личности установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В его отношении 24-летнего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339-1 УК — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи установили, что в это время в квартире находились трое несовершеннолетних детей хозяйки, но, к счастью, происходящего они не видели, так как были в другой комнате.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.