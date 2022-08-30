В Полоцке пьяный выбросил кошку с 10 этажа, возбуждено уголовное дело
24-летний парень в Полоцке выбросил кошку с 10-го этажа, питомец женщины, у которой мужчина гостил, погиб.
По данным следствия, ночью 29 июля к жительнице Полоцке в гости пришло двое мужчин. Во время застолья со спиртным гости вышли на балкон и увидели британскую кошку хозяйки. Один из них взял животное на руки и стал гладить, а второй схватил кошку и сбросил с высоты 10 этажа.
Узнав о судьбе своего питомца, хозяйка сразу же вызвала милицию. Согласно заключению патологоанатомического вскрытия, гибель кошки наступила в связи с остановкой сердца и дыхания по причине обильной кровопотери, вызванной разрывом внутренних органов.
Следственно-оперативная группа осмотрено место происшествия. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.
Свой поступок 24-летний житель Верхнедвинского района не смог объяснить, заявив только, что просто был сильно пьян. При изучении его личности установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В его отношении 24-летнего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339-1 УК — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Следователи установили, что в это время в квартире находились трое несовершеннолетних детей хозяйки, но, к счастью, происходящего они не видели, так как были в другой комнате.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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