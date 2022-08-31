К концу лета на Витебщине утонули 44 человека

Сяржук Серабро • 31/8/22 15:24 • Здароўе

По состоянию на 29 августа в Витебской области утонули 44 человека, из них 2 детей.



За последнюю неделю утонули три человека. Обстоятельства гибели двоих сообщает ОСВОД: 26 августа в Миорах в реке Мерица утонул 61-летний мужчина, это произошло из-за нарушения правил безопасности; в тот же день в Лепеле утопленник был обнаружен в Лепельском озере, им оказался 32-летний мужчина.

Из 44 человек, погибших от утопления в Витебской области с начала 2022 года, 30 человек утонули за три летних месяца. В 2021 году за восемь месяцев на Витебщине утонули 77 человек.