Россия выдала Яну Пинчук, которую обвиняют в создании витебского телеграм-канала, признанного экстремистским

ННВ • 01/9/22 16:15 • Палітыка

В Витебск из России этапировали Яну Пинчук, которую в Беларуси обвиняют по ряду уголовных статей экстремистской направленности.



*Согласно материалам уголовного дела Пинчук с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года в группе с иными лицами с целью возбуждения социальной вражды и розни создала в мессенджере Telegram канал с названием «Витебск 97 %», информационная продукция которого решением суда признана экстремистскими материалами. Непосредственно администрируя названный ресурс, она публично призывала к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя , действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, сообщает Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В результате Яну Пинчук обвинили по следующим статьям:

часть 3 статьи 130 УК — умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц;

часть 3 статьи 361 УК — публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет;

части 1 и 2 статьи 361-1 УК — создание экстремистского формирования, руководство таким формированием.

Яне Пинчук 25 лет, она родилась и жила в Витебске, в 2018 году переехала жить в Санкт-Петербург (Российская Федерация). Ее задержала российская полиция 1 ноября 2021 года.

Комитет по правам человека ООН в июле обратился к правительству РФ с просьбой воздержаться от выдачи Пинчук белорусской стороне, чтобы предоставить ей доступ к внутренним процедурам предоставления убежища; обеспечить её немедленный доступ к предметам первой необходимости; и обеспечить защиту её жизни, физической и психической неприкосновенности, пока её дело находится на рассмотрении КПЧ.

Однако девушку этапировали в Беларусь, сейчас она уже находится в Витебске.